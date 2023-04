(Di giovedì 6 aprile 2023) Una iniziativa molto rischiosa in un paese nel quale il dissenso è punito con molti anni di carcere, ossia laa: più di 200 giornalisti ehanno firmato una lettera aperta in cui ...

rimarrà in carcere, in attesa di processo, fino a fine maggio. Il giornalista ha presentato ricorso contro questa decisione. Il caso contro di lui viene paragonato dai giornalisti e dagli ...Secondo le prime informazioni nella statuetta si trovavanogrammi di Tnt. L'ufficio del ... Evan, accusato di spionaggio . Il segretario di Stato Usa Anthony Blinken , al telefono ...rimarrà in carcere, in attesa di processo, fino a fine maggio. Il giornalista ha presentato ricorso contro questa decisione. Il caso contro di lui viene paragonato dai giornalisti e dagli ...

Gershkovich: duecento attivisti russi per la scarcerazione del reporter arrestato per spionaggio Globalist.it

Gershkovich rimarrà in carcere, in attesa di processo, fino a fine maggio. Il giornalista ha presentato ricorso contro questa decisione. Il caso contro di lui viene paragonato ...