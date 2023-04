Gerardo Pulli | il vincitore di Amici 11 | “Finiti i soldi del montepremi | conto in rosso Mi sono finto un altro”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MicheleGiorgin9 : @alessiolupo99tw Gerardo Pulli -

L'album d'esordio di Pablo Suzuki aka Pablo America akaè arrivato senza preavviso: si intitola "Arkangelo" e contiene sette pezzi, a partire da "Grabowski", uno dei primissimi pezzi ...L'album d'esordio di Pablo Suzuki aka Pablo America akaè arrivato senza preavviso: si intitola "Arkangelo" e contiene sette pezzi, a partire da "Grabowski", uno dei primissimi pezzi ...

Gerardo Pulli, il vincitore di Amici 11: "Finiti i soldi, conto rosso" Biccy

Già vincitore di Amici Giofré torna nel ruolo di giudice. Ballerino calabrese ha lavorato con artisti come Jennifer Lopez e Ariana Grande ...Ex ballerino della scuola, prima come allievo e poi come professionista, conosciamo Giuseppe Giofrè: età, altezza e Instagram ...