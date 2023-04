Geolier in tour | aggiunta un’altra tappa a Napoli | domani il nuovo singolo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSono passati più di 3 mesi dalla pubblicazione del tanto atteso secondo album di, che non ha disilluso le aspettative, conquistando continui successi discografici, la critica e il suo pubblico. Ora il rapper napoletano, che ha racchiuso le storie e i sogni che animano i rioni della sua città in un progetto di ben 18 brani, è pronto a scrivere un altro pezzo di storia: fuori, venerdì 7 aprile, “IL CORAGGIO DEI BAMBINI – ATTO II” (Columbia Records/Sony Music Italy), 6 nuove tracce che vantano 2 collaborazioni eccezionali, con due fuoriclasse del pop e del rap italiano: GIORGIA e MARRACASH. Ilalbum – già in pre-order, pre-save e pre-add al link https://.bio.to/ILCORAGGIODEIBAMBINIATTOII – sarà disponibile dal 21 aprile anche in formato fisico. Di seguito le 6 tracce ...