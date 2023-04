Geo Barents in navigazione verso Brindisi | arrivo domattina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lmisculin : Da quasi dieci ore la Geo Barents di @MSF_Sea sta facendo un’operazione di soccorso complicatissima: imbarcazione d… - lmisculin : Se avete ascoltato la Nave, o se anche solo vi incuriosisce, qui trovate una pagina speciale con foto, mappe, comme… - localteamtv : Catania, sbarcano 100 migranti dopo il trasbordo dalla Geo Barents #Migranti #sbarco #catania #geobarents #localteam - castell32082033 : RT @CecionisPh: Tra lunedì e martedì scorsi la Geo Barents ha salvato 500 persone in zona SAR maltese, con uno sforzo enorme viste le condi… - gatta_pantera : RT @localteamtv: Catania, sbarcano 100 migranti dopo il trasbordo dalla Geo Barents #Migranti #sbarco #catania #geobarents #localteam https… -

È previsto domani mattina l'arrivo nel porto di Brindisi della nave, con a bordo i 339 migranti messi in salvo nella notte tra martedì e mercoledì scorsi nel Mediterraneo dall'imbarcazione di Medici Senza Frontiere. La nave dovrebbe arrivare in porto ...- La nave di Msf è in rotta verso il porto di Brindisi. Attesi nuovi sbarchi a Lampedusa. Calabria e Sicilia chiedono lo stato di ...' Ieri pomeriggio il nostro aereo Seabird ha monitorato dall'alto il difficile soccorso, durato 11 ore, di un peschereccio da parte delladi Medici Senza Frontiere. Nonostante le condizioni meteo proibitive 440 persone, tra cui 8 donne e 30 bambini, sono state tratte in salvo '. Lo annuncia su twitter la Ong tedesca Sea ...

Migranti, Geo Barents: "Trasbordo di 100 in Sicilia, altri 339 a Brindisi' TGCOM

BRINDISI - È previsto domani mattina l’arrivo nel porto di Brindisi della nave Geo Barents, con a bordo i 339 migranti messi in salvo nella notte tra martedì e mercoledì scorsi nel Mediterraneo ...(ANSA) - BARI, 06 APR - È previsto domani mattina l'arrivo nel porto di Brindisi della nave Geo Barents, con a bordo i 339 migranti messi in salvo nella notte tra martedì e mercoledì scorsi nel ...