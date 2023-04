(Di giovedì 6 aprile 2023) In attesa di concludere la stagione, ilcomincia a guardarsi attorno alla ricerca di possibili rinforzi in vista del prossimo campionato. Tra i pr...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EsenSemo : @Giovanni_N0 Anche una serie A senza ciclisti dovrebbe essere un po' più divertente, erano già morti ma mi piace pe… - sportli26181512 : Genoa, piace un trequartista polacco: Primavera tempo di pollini e di prime mosse di mercato. Una prassi a cui pare… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Kaluzinski piace a molti club, anche il Genoa è in corsa - - pianetagenoa : Kaluzinski piace a molti club, anche il Genoa è in corsa - -

Tu hai già segnato al Milan quando giocavi col. "Ricordo la partita in Coppa Italia, ho ... Sulla cucina napoletana : "Mimolto il cibo napoletano e italiano. Amo la pasta e la pizza, in ...Tu hai già segnato al Milan quando giocavi col. 'Ricordo la partita in Coppa Italia, ho ... Sulla cucina napoletana : 'Mimolto il cibo napoletano e italiano. Amo la pasta e la pizza, in ...Con ill'anno scorso giocai una bella partita a San Siro e trovai il gol. E' sempre bello ... Sul cibo napoletano: "Mimolto, adoro pasta e pizza. In Norvegia la pasta non è così buona, ...

Genoa, piace un giovane mediano | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

La società punta molto sui giovani, sia italiani che stranieri,. Gilardino però non si distrae e pensa al campionato ...Calcio L’indimenticato bomber azzurro, ora ds, sta raccogliendo successi con il vivaio rossoblù: «Gilardino ha portato un bel cambiamento, non scontato. Qui la spinta verso la A è molto forte» L’ultim ...