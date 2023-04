Gatto randagio attacca un cane poliziotto e manda due agenti all' ospedale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Gatto randagio attacca cane poliziotto: due agenti intervengono ma il felino “mette ko” anche loro - horottoilvetro : Russia, un gatto randagio aggredisce un cane poliziotto e manda all'ospedale due agenti - la Repubblica - il_berbero : Le ricerche cominciarono con una fionda elastica, siero antivipera a tracolla, gabbietta con canarino da richiamo e… - infoitestero : Dieta ferrea per il gatto randagio Gacek, celebrity in Polonia: 'Deve perdere quattro o cinque chili' - peppiniellopz : RT @lazampa: Dieta ferrea per il gatto randagio Gacek, celebrity in Polonia: 'Deve perdere quattro o cinque chili' @fulviocerutti @lastampa… -

Una donna lo voleva tutto per sé, ma ilè scappato sotto la macchina, spaventandola. Attualmente non si trova per le strade di Stettino. Non per il tentato rapimento cura degli animali. È stato ...Due militari russi sono rimasti feriti, vicino a Mosca, dopo essere intervenuti a difesa di un cane poliziotto aggredito selvaggiamente da un. L'intervento è stato particolarmente complicato, secondo quanto riferito da fonti di Dmitrov, città della regione moscovita. I due ufficiali e il loro collega a quattro zampe stavano ..."Ha chili in più e i denti in brutte condizioni". Gacek, ilstar di Stettino, l'attrazione turistica della città polacca, è stato messo a dieta. Ora il micione che viveva in strada e per il quale c'è una proposta per farlo diventare "ambasciatore dei ...

Gatto randagio attacca cane poliziotto: due agenti intervengono ma il felino “mette ko” anche loro Il Fatto Quotidiano

Usciti dal palazzo, hanno incrociato un gatto randagio, che ha attaccato ferocemente il cane poliziotto che era con loro. Per proteggere il loro collega a quattro zampe, i due militari si sono messi ...Dopo i tanti episodi segnalati nei comuni di Roccapiemonte e Nocera Superiore, anche a Pagani sono stati scoperti casi di avvelenamento per due gatti randagi. Nella giornata di ...