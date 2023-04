Gatto randagio attacca cane poliziotto: due agenti intervengono ma il felino “mette ko” anche loro (Di giovedì 6 aprile 2023) La vicenda, come racconta La Stampa, è avvenuta a Dmitrov, città vicina a Mosca. I poliziotti Maksim Andronov e Pavel Bezruk avevano appena arrestato due persone e le stavano scortando fuori dalla loro abitazione per trasferirli in carcere. Usciti dal palazzo, hanno incrociato un Gatto randagio, che ha attaccato ferocemente il cane poliziotto che era con loro. Per proteggere il loro collega a quattro zampe, i due militari si sono messi in mezzo cercando di “sedare la rissa”, riportando diversi graffi e morsi, tutti causati dal felino. Andronov e Bezruk si sono dovuti quindi recare in ospedale per accertarsi di non aver contratto infezioni o malattie mentre, fortunatamente, il cane non ha riportato danni. Alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) La vicenda, come racconta La Stampa, è avvenuta a Dmitrov, città vicina a Mosca. I poliziotti Maksim Andronov e Pavel Bezruk avevano appena arrestato due persone e le stavano scortando fuori dallaabitazione per trasferirli in carcere. Usciti dal palazzo, hanno incrociato un, che hato ferocemente ilche era con. Per proteggere ilcollega a quattro zampe, i due militari si sono messi in mezzo cercando di “sedare la rissa”, riportando diversi graffi e morsi, tutti causati dal. Andronov e Bezruk si sono dovuti quindi recare in ospedale per accertarsi di non aver contratto infezioni o malattie mentre, fortunatamente, ilnon ha riportato danni. Alcuni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Gatto randagio attacca cane poliziotto: due agenti intervengono ma il felino “mette ko” anche loro - horottoilvetro : Russia, un gatto randagio aggredisce un cane poliziotto e manda all'ospedale due agenti - la Repubblica - il_berbero : Le ricerche cominciarono con una fionda elastica, siero antivipera a tracolla, gabbietta con canarino da richiamo e… - infoitestero : Dieta ferrea per il gatto randagio Gacek, celebrity in Polonia: 'Deve perdere quattro o cinque chili' - peppiniellopz : RT @lazampa: Dieta ferrea per il gatto randagio Gacek, celebrity in Polonia: 'Deve perdere quattro o cinque chili' @fulviocerutti @lastampa… -