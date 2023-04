"Ganna vuole la Roubaix. Ma per domarla deve pedalare amandola"

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 6 aprile 2023) Francesco Moser commenta la situazione del ciclismo italiano in vista della mitica Parigi-di domenica prossima. Il problema: "Gli eredi di Nibali? Facciamo prima a dire che non c'è nessuno". La soluzione: "Serve un intervento politico con una squadra nazionale per i talenti"