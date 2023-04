Galatasaray | Icardi progetta la permanenza | “Voglio restare ad Istanbul”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Maurosembra trovarsi bene in Turchia, dove con la maglia delha trovato già 10 reti in 17 partite in cui è andato in campo. L’argentino, ai microfoni di TNT Sports afferma di avere “molta voglia diad”. “A Parigi giocavo con i migliori calciatori al mondo, ma non ho mai sentito l’amore della gente per strada. Qui, invece, vedo un grande interesse nei miei confronti”. L’ex attaccante dell’Inter è stato ceduto la scorsa estate con la formula del prestito secco dai campioni di Francia. SportFace.

- Queste le parole del bomber argentino, raccolte da ' TNT Sports ': ' Non vedo l'ora di restare a Istanbul. A Parigi ero con i migliori del mondo, ma non ho ...Sconfitto ilin Coppa di Turchia, termina 2 - 3 la sfida contro il Basaksehir che costa l'eliminazione alla formazione di Buruk. Nonostante la rete di Mauro, su assist di Zaniolo e il gol di ...Commenta per primo L'avventura di Zaniolo alè iniziata nel migliore dei modi. Due gol in tre spezzoni di partita in Super Lig, uno ogni 54 minuti. I compagni, come, lo esaltano sui social , i tifosi già sono pazzi di lui. ...

Le parole di Mauro Icardi Mauro Icardi, in gol anche nell'ultima partita giocata con il Galatasaray, non vuole più lasciare la Turchia. "Voglio rimanere a Istanbul", ha fatto sapere l'ex capitano dell ...