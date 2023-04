(Di giovedì 6 aprile 2023)– Si è tenuta oggi, presso l’Istituto nautico “G.”, il primo degli incontri dell’Ufficio delle Dogane di, diretto da Francesco Mastrantonio, con gliper l’apprendimento di competenze trasversali e per l’orientamento. I funzionari dell’Ufficio hanno tenuto la sessione teorica con glidel quinto anno dell’indirizzo “logistica”, nell’ambito della Convenzione per L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Gaeta / Lezione sulle procedure doganali per gli studenti dell’Istituto “Giovanni Caboto” -

... di Monte San Biagio con Mario Di Vezza , accompagnato da Chiara e Benedetta; di Itri/con ... Raffaele Tucciarone , storico di Spigno Saturnia che è riuscito a tenere un magnificadi ...... per non saper né leggere né scrivere, si orienta verso il Golfo di. Dopo il Mare, anche lo ... A ruota lache, secondo lui, devono imparare le nuove generazioni: " Abbiamo tutti da ......di squadra e sacrificio della Pallamano Benevento che ha sconfitto 27 - 26 la Polisportivaal ... Gli ultimi minuti ci serviranno daper il futuro, dobbiamo passare anche per certe ...