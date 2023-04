Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Gaeta / Lavori di messa in sicurezza nell’area ex-Avir, Minoranze chiedono accesso agli atti - RadioCivita : ?? Nuovo Podcast! 'GR Lazio Sud - 6 aprile 2023' su @Spreaker #cremazione #dirigente #fondi #formia #gaeta #lavori… - Lunanotizie : ?? Gaeta, Cosmo Mitrano presidente della Commissione Lavori Pubblici ?? Leggi qui -

Tratto interessato : Via Lungomare Colombo - incrocio via Via- Incrocio trav. F. Romano Giorno 17 Via Lungomare Colombo - incrocio via Via- Incrocio via Ventimiglia Giorno 18 Via ...Con la realizzazione dei, gli alunni si sono messi alla prova dimostrando non solo di saper ... Il primo classificato, invece, parteciperà alla fase nazionale in programma aper giovedì 20 ...I due vicepresidenti sono l'ex sindaco diCosmo Mitrano (FI) ed Emanuela Droghei (Pd). Con ... VI Commissione "pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti. Il presidente è Cosmo Mitrano (...

Aiello del Sabato, appaltati lavori per 600mila euro sulla rete viaria Irpinia TV

Sono stati assegnati 11.285.280 euro al Comune di Salerno, per l’adeguamento della rete fognaria cittadina. Il progetto interessa i quartieri di Torrione, Pastena e Mercatello ...La datazione riconduce i resti umani trovati lo scorso novembre a Gaeta a un periodo compreso tra il 154 avanti Cristo e il 78 dopo Cristo ...