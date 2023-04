Gabriele Gravina è il nuovo vicepresidente della UEFA

(Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo la conferma di Aleksander Ceferin alla guidafino al 2027, è arrivata anche una novità che riguarda da vicino il calcio italiano.è stato infatti nominato vice-presidente. A dare la notizia è stato lo stesso numero uno Ceferin in conferenza stampa. Il presidenteFIGC sarà affiancato nel ruolo dalla gallese Laura McAllister.vice-presidenteArriva dunque un buon riconoscimento per il movimento calcistico italiano da queste elezioni. Un elemento riconosciuto anche dal presidente dell’asso allenatori Ulivieri, che ha parlato così ai microfoni dell’ANSA: “Una buona notizia. La nomina del presidente...

