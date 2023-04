Furto in abitazione, giovane straniera denunciata a Napoli (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso un’abitazione di vico Scassacocchi, a Napoli, per la segnalazione di un Furto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che alcune persone, poco prima, avevano fermato in vico San Nicola dei Caserti una donna che, dopo essersi introdotta in un appartamento ed aver rubato alcuni effetti personali di due persone presenti casa, si era allontanata frettolosamente. Gli agenti l’hanno controllata trovandola in possesso di alcune banconote. La donna – una 24enne nigeriana, irregolare sul territorio nazionale – è stata denunciata per Furto in abitazione, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e resistenza a Pubblico ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso un’di vico Scassacocchi, a, per la segnalazione di un. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che alcune persone, poco prima, avevano fermato in vico San Nicola dei Caserti una donna che, dopo essersi introdotta in un appartamento ed aver rubato alcuni effetti personali di due persone presenti casa, si era allontanata frettolosamente. Gli agenti l’hanno controllata trovandola in possesso di alcune banconote. La donna – una 24enne nigeriana, irregolare sul territorio nazionale – è stataperin, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e resistenza a Pubblico ...

