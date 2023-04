Fulvio Collovati a SuperNews: “Napoli-Milan? Tonali e Bennacer strepitosi, ma in Champions è un’altra storia. All’Inter manca varietà di gioco” (Di giovedì 6 aprile 2023) Un giudizio su Napoli-Milan 0-4: crede che gli azzurri possano perdere certezze anche e soprattutto in vista del doppio confronto di Champions League?Lo avrei detto anche se avesse vinto il Napoli: la Champions è un discorso a parte. E’ un’altra musica proprio, a livello mentale anche per il calciatore è proprio differente: pensi all’andata e al ritorno, non c’è il discorso delle 38 partite, quindi è proprio diverso. Certo, il modo in cui è avvenuta questa vittoria fa certamente riflettere: ci sono 20 punti di distanza in classifica, quindi di per sé il Milan partiva sfavorito mentre adesso magari partono un po’ più alla pari. Questa sconfitta però può anche far bene al Napoli, per riflettere. In questa gara si è vista tutta l’importanza di un Leao in ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Un giudizio su0-4: crede che gli azzurri possano perdere certezze anche e soprattutto in vista del doppio confronto diLeague?Lo avrei detto anche se avesse vinto il: laè un discorso a parte. E’musica proprio, a livello mentale anche per il calciatore è proprio differente: pensi all’andata e al ritorno, non c’è il discorso delle 38 partite, quindi è proprio diverso. Certo, il modo in cui è avvenuta questa vittoria fa certamente riflettere: ci sono 20 punti di distanza in classifica, quindi di per sé ilpartiva sfavorito mentre adesso magari partono un po’ più alla pari. Questa sconfitta però può anche far bene al, per riflettere. In questa gara si è vista tutta l’importanza di un Leao in ...

