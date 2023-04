Frosinone-Ascoli | 1 022 biglietti in vendita dalle 14 | 00 di oggi

Leggi su seriea24

(Di giovedì 6 aprile 2023)ore 14:00 di, giovedì 6 aprile, saranno inper assistere a, match valido per la 32^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma lunedì 10 aprile, alle ore 15:00, allo stadio “Benito Stirpe” di. Il circuito di riferimento è Vivaticket e ipotranno essere acquistati online o nei puntiautorizzati fino alle 19:00 di domenica 9 aprile. Sono 1.022 i posti disponibili per I tifosi bianconeri. Il prezzo del biglietto è di 15,00 € (compresa pre); i bambini nati dal 01/01/2016 entreranno gratuitamente senza bisogno di alcun tagliando, ma a loro non sarà riservato il posto a sedere. Non è necessario essere in possesso di Fidelity Card per ...