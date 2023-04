Frode al fisco, sequestro da oltre 2 milioni nel Napoletano (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGragnano (Na) – Mancato versamento Iva e omesse ritenute ai dipendenti: sequestro da oltre due milioni di euro ad un’azienda di Gragnano (Napoli). Ad effettuarlo sono stati gli uomini del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, che hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente per l’importo complessivo di 2.321.229,70 euro, emesso dal gip del tribunale oplontino su richiesta della procura torrese, nei confronti della Service srl e dei suoi tre rappresentanti legali. I destinatari del provvedimento – amministratori dell’azienda operante nel settore della consulenza per la gestione della logistica aziendale – sono accusati di avere omesso il versamento dell’Iva e le ritenute operate nei confronti dei dipendenti per gli anni di imposta che vanno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGragnano (Na) – Mancato versamento Iva e omesse ritenute ai dipendenti:daduedi euro ad un’azienda di Gragnano (Napoli). Ad effettuarlo sono stati gli uomini del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, che hanno dato esecuzione ad un decreto dipreventivo per equivalente per l’importo complessivo di 2.321.229,70 euro, emesso dal gip del tribunale oplontino su richiesta della procura torrese, nei confronti della Service srl e dei suoi tre rappresentanti legali. I destinatari del provvedimento – amministratori dell’azienda operante nel settore della consulenza per la gestione della logistica aziendale – sono accusati di avere omesso il versamento dell’Iva e le ritenute operate nei confronti dei dipendenti per gli anni di imposta che vanno ...

