Friburgo-Bayern Monaco (sabato 08 aprile 2023 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 6 aprile 2023) Per il terzo anno consecutivo il Bayern Monaco ha dovuto dire addio alla DFB Pokal, una competizione che continua a dare forse le più cocenti delusioni stagionali ai bavaresi. La sconfitta interna contro il Friburgo è arrivata al termine di una gara sfortunata, in cui non è bastato il secondo gol di Upamecano in maglia Bayern ad evitare la beffa finale InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 6 aprile 2023) Per il terzo anno consecutivo ilha dovuto dire addio alla DFB Pokal, una competizione che continua a dare forse le più cocenti delusioni stagionali ai bavaresi. La sconfitta interna contro ilè arrivata al termine di una gara sfortunata, in cui non è bastato il secondo gol di Upamecano in magliaad evitare la beffa finale InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Friburgo-Bayern Monaco (sabato 08 aprile 2023 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici - francescocasu : @tuttosport Il Nantes tanto scarso e il Friburgo tanto scarso sono arrivati in finale di coppa nel proprio paese...… - jacarch71 : Poi viene fuori che il #Friburgo batte il Bayern e va in finale di coppa Germania, non doveva essere così scarsa alla fine - FtUniversale : Il Bayern domina contro il Friburgo, ma il risultato è bugiardo. Si sono viste varie soluzioni: inserimenti di Gore… - zivkomir : @JFCmarco Ieri il Bayern è stato eliminato dalla Coppa di Germania dal FRIBURGO (guarda un po') perdendo 1-2 in cas… -