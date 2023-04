Freddo nel weekend di Pasqua, poi torna il sole (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - Deciso miglioramento del tempo in Italia con residue piogge solo sulle regioni del Sud. Un altro fronte perturbato si avvicina però al Mediterraneo centrale e nella giornata di domani porterà acquazzoni e temporali sparsi a partire dalle regioni del Nord specie tra pomeriggio e sera. Peggioramento che poi raggiungerà anche le regioni del Centro-Sud entro Sabato con quote neve che su Alpi e Appennino potrebbe scendere al di sotto degli 800-1000 metri. Domenica di Pasqua che vedrà un miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali mentre residue piogge insisteranno al Sud. Attenzione perchè nel pomeriggio l'instabilità potrebbe essere protagonista su molte regioni d'Italia con piogge e temporali sparsi. Anche Pasquetta potrebbe vedere fenomeni di stampo convettivo ma in forma più isolata. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la prossima ... Leggi su agi (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - Deciso miglioramento del tempo in Italia con residue piogge solo sulle regioni del Sud. Un altro fronte perturbato si avvicina però al Mediterraneo centrale e nella giornata di domani porterà acquazzoni e temporali sparsi a partire dalle regioni del Nord specie tra pomeriggio e sera. Peggioramento che poi raggiungerà anche le regioni del Centro-Sud entro Sabato con quote neve che su Alpi e Appennino potrebbe scendere al di sotto degli 800-1000 metri. Domenica diche vedrà un miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali mentre residue piogge insisteranno al Sud. Attenzione perchè nel pomeriggio l'instabilità potrebbe essere protagonista su molte regioni d'Italia con piogge e temporali sparsi. Anche Pasquetta potrebbe vedere fenomeni di stampo convettivo ma in forma più isolata. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la prossima ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Non fa una grinza. Inqualificabile la gestione dell’episodio dell’arbitro Massa. Ma lo è ancora di più a freddo l… - sulsitodisimone : Freddo nel weekend di Pasqua, poi torna il sole - CaneMohi : RT @Ferula18: Freddo. Il sole cerca di porre rimedio e scaldare. Ma nulla può con chi ha il gelo nel cuore e non apprezza la natura che lo… - eia58 : RT @tancredipalmeri: Non fa una grinza. Inqualificabile la gestione dell’episodio dell’arbitro Massa. Ma lo è ancora di più a freddo la g… - AlexanderLandSp : RT @Ferula18: Freddo. Il sole cerca di porre rimedio e scaldare. Ma nulla può con chi ha il gelo nel cuore e non apprezza la natura che lo… -