Freddo a Roma, Pasqua da record: si riaccendono i termosifoni (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma. Che la Pasqua potesse essere più fredda del Natale – almeno tanto quanto – non era di certo nei programmi. Certo il clima quest'anno ci ha riservato diverse sorprese proprio a partire dall'autunno, quando le temperature erano ancora a dir poco estive, tropicali, mantenendo il trend quasi fin sotto l'anno nuovo. Il cambiamento climatico non è mai stato così evidente come nel passaggio dal 2022 al 2023. Ad ogni modo, tornando al presente, per Pasqua, a Roma, si riaccenderanno anche i termosifoni. Meteo Pasqua e Pasquetta 2023, tornano Freddo e pioggia? Le previsioni per domenica 9 e lunedì 10 aprile Freddo da record a Roma per Pasqua Che il meteo a Pasqua e Pasquetta sia sempre ...

