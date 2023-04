Frankie Lampard guiderà ancora il Chelsea fino a giugno

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 6 aprile 2023) Ilha finalmente sciolto le riserve sul nuovo allenatore che sostituirà Potter esonerato pochi giorni fa: è,che torna così a guidare i Bluesal 30. Per l’ex bandiera di Stamford Bridge si tratta della seconda esperienza alla guida del club dopo quella dal 2019 al 2021, conclusa con l’esonero. A lui il compito di traghettare la squadraal termine della stagione, quando si ripartirà da un altro profilo per un progetto a lungo termine.DI NUOVO ALChiuso il capitolo Potter, i vertici dei Blues avevano affidato la panchina a Bruno Saltor, ma visto la delicatezza dei prossimi impegni, sia in Premier League contro il Wolverhampton, e sia in Champions League, contro il ...