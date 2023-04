Francia, undicesimo sciopero generale: cortei in tutto il Paese. A Parigi un gruppo di ferrovieri entra con fumogeni nella sede di BlackRock (Di giovedì 6 aprile 2023) Nuove proteste contro la riforma delle pensioni: manifestazioni nella Capitale e in tutte le principali città. In mattinata cortei selvaggi: i ferrovieri in sciopero hanno fatto irruzione nella sede della multinazionale. La leader del sindacato Cgt: “Il governo vive in una realtà parallela” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Nuove proteste contro la riforma delle pensioni: manifestazioniCapitale e in tutte le principali città. In mattinataselvaggi: iinhanno fatto irruzionedella multinazionale. La leader del sindacato Cgt: “Il governo vive in una realtà parallela” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitestero : Undicesimo giorno di mobilitazione in Francia contro riforma pensioni - infoitestero : Francia, undicesimo giorno di mobilitazione generale - Labatarde2 : RT @FedeAmoR1312: Oggi UNDICESIMO sciopero generale in Francia, in molti settori e aziende a oltranza : nonostante la perdita di salario i… - bachsblueten : RT @RaiNews: Ancora blocchi in scuole e università, coinvolta anche la storica sede della Sorbona per l'undicesimo giorno di mobilitazione… - RaiNews : Ancora blocchi in scuole e università, coinvolta anche la storica sede della Sorbona per l'undicesimo giorno di mob… -