Francia, undicesimo giorno di mobilitazione generale. A Parigi i manifestanti irrompono con i fumogeni nella sede di Black Rock – Il video (Di giovedì 6 aprile 2023) Non si interrompe la protesta in tutta la Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Nell'undicesima giornata di mobilitazione generale indetta dai sindacati, a otto giorni dall'attesa pronuncia del Consiglio costituzionale, sono in corso manifestazioni in tutte le principali città del Paese. A Parigi alcuni ferrovieri sono riusciti a introdursi e occupare per una ventina di minuti la sede della società di investimenti Black Rock con dei lacrimogeni, sventolando bandiere e intonando il coro: «Anti, anti, anticapitalista!». I media locali riferiscono anche che gli studenti universitari hanno bloccato l'accesso alla Sorbona, posizionando bidoni della spazzatura e biciclette davanti agli ingressi, così come azioni simili sono state ...

