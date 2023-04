Francia, riforma pensioni: corteo Parigi parte dall'Esplanade des Invalides (Di giovedì 6 aprile 2023) Nell'undicesimo giorno di mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni voluta dal governo francese, il corteo organizzato a Parigi e' partito dall'Esplanade des Invalides, non lontano dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Nell'undicesimo giorno di mobilitazione nazionale contro ladellevoluta dal governo francese, ilorganizzato ae' partitodes, non lontano'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandrogozi : Ringraziamo F Boccia per la chiarezza: No a Renzi e Si a Conte. Nel PD non c’è spazio per i liberali. In Francia il… - fattoquotidiano : Francia, i numeri della riforma delle pensioni. Risparmi per 15 miliardi nel 2030, mentre la spesa per la difesa sa… - Radio1Rai : ??#Francia Primi scontri, con cariche della polizia, e cassonetti in fiamme nel corteo parigino, in zona Bastiglia,… - cpetacci : RT @ilgiornale: Roghi in strada a #Lione, accesso bloccato alla #Sorbona, trasporti a singhiozzo e fino a 800.000 manifestanti per un total… - SemplicementeGL : RT @25O319: La Francia continua a bruciare contro la riforma delle pensioni,le proteste pacifiche o violente continuano in tutto il paese.… -