Francia, oltre 285mila persone in piazza contro riforma pensioni (Di giovedì 6 aprile 2023) Mentre la trattativa con il governo di Parigi è a un punto morto, i sindacati francesi non demordono. L'intersindacale ha organizzato un undicesimo giorno di mobilitazioni contro la riforma delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Mentre la trattativa con il governo di Parigi è a un punto morto, i sindacati francesi non demordono. L'intersindacale ha organizzato un undicesimo giorno di mobilitazioniladelle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riotta : Da oltre mezzo secolo la Francia ospita e intrattiene terroristi condannati in Italia per omicidio e crimini di san… - AvinoLoredana : RT @Lukyluke311: Secondo Macron “nessun paese può collocare armi nucleari su suolo straniero” - quindi le bombe atomiche americane devono… - Achille1966 : RT @EnricoFaraboll1: ????Francia in lotta Bloccate oltre 50 petroliere dallo sciopero duro dei portuali francesi contro Macron e le sue poli… - AlziatiCristina : RT @radiondadurto: #Francia #GreveGenerale 11 sciopero generale e 370 manifestazioni #manif6avril contro le pensioni a 64 anni...e per un'a… - ANaturesio63bis : RT @Lukyluke311: Secondo Macron “nessun paese può collocare armi nucleari su suolo straniero” - quindi le bombe atomiche americane devono… -

Francia, oltre 285mila persone in piazza contro riforma pensioni In piazza almeno 285mila in Francia rispetto ai 353mila del 28 marzo allo stesso orario e i 641mila del 7 marzo, giornata record per le mobilitazioni. In base ai dati diffusi dalla questura di Parigi ... Milan - Empoli, ennesima trappola e tutte le 'bufale' su Diaz ... dove il signor Valeri ne combinò più di Carlo in Francia per il Biscione. Quella partita e il suo ... corroborata dal fatto che in passato le prestazioni del giocatore non hanno mai avuto qualità oltre ... BOLZANO FILM FESTIVAL 36 - Dal 18 al 23 aprile Il primo appuntamento è con Vasco Pimentel, film sound designer e dubbing mixer di oltre 150 ... da uno sguardo non solo a lingue parlate di antica tradizione come il basco e il bretone in Francia o lo ... In piazza almeno 285mila inrispetto ai 353mila del 28 marzo allo stesso orario e i 641mila del 7 marzo, giornata record per le mobilitazioni. In base ai dati diffusi dalla questura di Parigi ...... dove il signor Valeri ne combinò più di Carlo inper il Biscione. Quella partita e il suo ... corroborata dal fatto che in passato le prestazioni del giocatore non hanno mai avuto qualità...Il primo appuntamento è con Vasco Pimentel, film sound designer e dubbing mixer di150 ... da uno sguardo non solo a lingue parlate di antica tradizione come il basco e il bretone ino lo ... Francia, oltre 285mila persone in piazza contro riforma pensioni - Il ... Il Sole 24 ORE Macron nella tela di Xi Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ... Francia, oltre 285mila persone in piazza contro riforma pensioni Parigi, 6 apr. (askanews) - Mentre la trattativa con il governo di Parigi è a un punto morto, i sindacati francesi non demordono. L'intersindacale ha organizzato un undicesimo giorno di mobilitazioni ... Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Parigi, 6 apr. (askanews) - Mentre la trattativa con il governo di Parigi è a un punto morto, i sindacati francesi non demordono. L'intersindacale ha organizzato un undicesimo giorno di mobilitazioni ...