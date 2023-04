Francia, l’incontro Borne-sindacati è «un fallimento» (Di giovedì 6 aprile 2023) Un «fallimento», per l’intersindacale. Un incontro «inutile» per la neo-segretaria della Cgt, Sophie Binet. Una «crisi sociale si è trasformata in una crisi democratica», ha commentato Laurent Berger della Cfdt. first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 6 aprile 2023) Un «», per l’intersindacale. Un incontro «inutile» per la neo-segretaria della Cgt, Sophie Binet. Una «crisi sociale si è trasformata in una crisi democratica», ha commentato Laurent Berger della Cfdt. first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Francia, “un fallimento” l’incontro tra la premier Borne e i sindacati: sarà un altro giovedì di sciopero - Afrapetrolo : RT @FIRSTonlineTwit: Pensioni Francia, fallito l’incontro tra governo e sindacati: “Ci rifiutiamo di voltare pagina” - franco_benassi : L arte dell'effimero in Versilia. I tappeti di segatura di Canaiore nell'incontro tra gli studenti di Carpentras (F… - ibis787 : RT @francobaietti: Mentre L'italiano dorme da 70 anni questo accade in Francia : Francia, “un fallimento” l’incontro tra la premier Born… - kocisse1 : RT @francobaietti: Mentre L'italiano dorme da 70 anni questo accade in Francia : Francia, “un fallimento” l’incontro tra la premier Born… -

Oggi 6 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco Scorpione - Cari scorpioncini, potreste aver fatto un incontro ... Almanacco Il 6 aprile è l'96º giorno del calendario gregoriano.viene rasa al suolo dal devastante terremoto 1814 - In Francia ... Macron e von der Leyen in missione a Pechino: sul tavolo la pace in Ucraina e il commercio ...che l' Ucraina sarà un argomento importante dell'incontro con i ...europea che mira ad una pace giusta che rispetti la sovranità e l'... "non dobbiamo dissociarci e separarci" e la Francia "si impegnerà ... ChatGPT Italia: OpenAI incontra il Garante della privacy Anche la Francia e l'Irlanda stanno esaminando la questione. L'incontro di oggi rappresenta un passo importante per giungere a una soluzione condivisa in grado di tutelare i diritti dei cittadini ... Scorpione - Cari scorpioncini, potreste aver fatto un... Almanacco Il 6 aprile è'96º giorno del calendario gregoriano.viene rasa al suolo dal devastante terremoto 1814 - In......che' Ucraina sarà un argomento importante dell'con i ...europea che mira ad una pace giusta che rispetti la sovranità e'... "non dobbiamo dissociarci e separarci" e la"si impegnerà ...Anche la'Irlanda stanno esaminando la questione.di oggi rappresenta un passo importante per giungere a una soluzione condivisa in grado di tutelare i diritti dei cittadini ... Francia, “un fallimento” l’incontro tra la premier Borne e i sindacati: sarà un altro… Il Fatto Quotidiano