Francia: Cgt, 400.000 manifestanti in piazza a Parigi (Di giovedì 6 aprile 2023) Sono 400.000 i manifestanti scesi oggi in piazza a Parigi nel quadro della undicesima giornata di scioperi e proteste nazionali contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron, secondo quanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Sono 400.000 iscesi oggi innel quadro della undicesima giornata di scioperi e proteste nazionali contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron, secondo quanto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... yfly52529726 : ???? FRANCIA LA GUERRA DEI RIFIUTI. La CGT (Unione dei netturbini parigini) annuncia un nuovo sciopero ad oltranza a… - ResistanceVene : ???? FRANCIA LA GUERRA DEI RIFIUTI. La CGT (Unione dei netturbini parigini) annuncia un nuovo sciopero ad oltranza a… - _m_a_r_d_e_m_ : RT @falcemartello: Francia: la sinistra si presenta in forze e all’offensiva al Congresso della CGT - VincenzoIanno16 : RT @falcemartello: Francia: la sinistra si presenta in forze e all’offensiva al Congresso della CGT - LucianoAramu2 : RT @falcemartello: Francia: la sinistra si presenta in forze e all’offensiva al Congresso della CGT -