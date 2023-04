Francia | centinaia di migliaia in piazza contro riforma pensioni | 13 aprile nuova mobilitazione

(Di giovedì 6 aprile 2023) Hanno sfilato il 570mila secondo il ministero dell'Interno, 154 agenti feriti e 11 arresti. Lamanifestazione si terrà alla vigilia della decisione della Corte costituzionale sullagiornata dioggi in, dove 570mila persone – secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno, sono scese inper l’undicesima manifestazione di protestaladellevoluta dal governo del presidente francese Emmanuel Macron e che alza l’età pensionabile da 62 a 64 anni. Ingente anche la presenza delle forze dell’ordine con 4.200 agenti in campo solo a Parigi, dove i manifestanti sono stati 57mila, come riferito dalla Questura, con il corteo partito da Place des Invalides. Sono ”154 i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MauroCapozza : RT @MonsieurEnRouge: Letteralmente centinaia di azioni per lo sciopero generale oggi in #Francia. Decine di petroliere bloccate al largo,… - E__Io__Pago : RT @MonsieurEnRouge: Letteralmente centinaia di azioni per lo sciopero generale oggi in #Francia. Decine di petroliere bloccate al largo,… - heavyrock70 : RT @MonsieurEnRouge: Letteralmente centinaia di azioni per lo sciopero generale oggi in #Francia. Decine di petroliere bloccate al largo,… - Bolle69106571 : RT @MonsieurEnRouge: Letteralmente centinaia di azioni per lo sciopero generale oggi in #Francia. Decine di petroliere bloccate al largo,… - alexsdado : RT @MonsieurEnRouge: Letteralmente centinaia di azioni per lo sciopero generale oggi in #Francia. Decine di petroliere bloccate al largo,… -

Non si ferma la mobilitazione contro la riforma delle pensioni in: undicesimo sciopero generale del 2023 e ancora una voltadi migliaia di manifestanti in piazza, blocchi delle aree produttive e dei trasporti e scontri in diverse città. Lo sciopero ...Undicesimo giorno di mobilitazione nazionale in, dovedi migliaia di persone continuano a scendere in strada per manifestare la propria contrarieta' alla riforma delle pensioni, che alza l'eta' per terminare il lavoro da 62 a 64 ...... che comprendevadi cavalli, attraverso il Nuovo Messico fino all'attuale Kansas, dove ... Foto: Niffty Adv Landivisiau è un piccolo paesino della Bretagna, in, noto per i suoi ...

Francia, centinaia di migliaia in piazza contro riforma pensioni: 13 ... Adnkronos

(Adnkronos) - Nuova giornata di mobilitazione oggi in Francia, dove 570mila persone - secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno, sono scese in piazza per l'undicesima manifestazione di ...Undicesimo giorno di mobilitazione nazionale in Francia, dove centinaia di migliaia di persone continuano a scendere in strada per manifestare la propria contrarieta' alla riforma delle pensioni, che ...