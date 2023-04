Francesco Totti offre 15 mila euro a Ilary Blasi per i figli. Ma si litiga ancora sulla villa all’Eur (Di giovedì 6 aprile 2023) Tra dieci giorni il giudice deciderà sull’affidamento dei figli di Francesco Totti ed Ilary Blasi. Mentre l’ex calciatore, scrive il Corriere, ha offerto tra i 12 e i 15 mila euro al mese per il mantenimento di Cristian, Chanel ed Isabel. La showgirl ha già fatto sapere che non vuole il mantenimento. Il capitano della Roma dello scudetto invece sarebbe irritato per le foto dell’ormai ex moglie con il nuovo fidanzato. La sentenza (provvisoria) sull’affido potrebbe arrivare già prima di Pasqua, fa sapere l’edizione romana di Repubblica. E uno dei nodi del contender è la villa all’Eur già casa di famiglia della coppia. Lì per il momento vivono la showgirl con i figli. L’ex capitano della Roma non avrebbe intenzione di ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) Tra dieci giorni il giudice deciderà sull’affidamento deidied. Mentre l’ex calciatore, scrive il Corriere, ha offerto tra i 12 e i 15al mese per il mantenimento di Cristian, Chanel ed Isabel. La showgirl ha già fatto sapere che non vuole il mantenimento. Il capitano della Roma dello scudetto invece sarebbe irritato per le foto dell’ormai ex moglie con il nuovo fidanzato. La sentenza (provvisoria) sull’affido potrebbe arrivare già prima di Pasqua, fa sapere l’edizione romana di Repubblica. E uno dei nodi del contender è lagià casa di famiglia della coppia. Lì per il momento vivono la showgirl con i. L’ex capitano della Roma non avrebbe intenzione di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 90sfootball : Ronaldo and Francesco Totti. - OptaPaolo : 7 - Questa è la settima stagione in cui Paulo Dybala ha realizzato almeno 10 reti e servito almeno cinque assist in… - GoalItalia : 'Dai, fai entrare il ragazzino'. Il 28 marzo 1993, 30 anni fa, Francesco @Totti esordiva in Serie A con la maglia… - Open_gol : Il giudice deciderà entro 10 giorni sull'affido dei figli - UfficialeY : RT @repubblica: Ilary Blasi non vuole l'assegno di mantenimento da Francesco Totti: è scontro sulla villa all'Eur e i figli [a cura della r… -