Francesco Totti e Ilary Blasi: lui offre 15 mila euro al mese per i figli. Lei vuole di più e cambia la serratura di casa (Di giovedì 6 aprile 2023) Emergono nuovi dettagli sulla separazione più complicata dello star system italiano. I nodi centrali: l'assegno per i tre figli, la villa all'Eur Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 aprile 2023) Emergono nuovi dettagli sulla separazione più complicata dello star system italiano. I nodi centrali: l'assegno per i tre, la villa all'Eur

