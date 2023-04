Frana di Ardesio, Legambiente: “Il cedimento del canale è un segnale da non sottovalutare” (Di giovedì 6 aprile 2023) “Il disastro e la tragedia sfiorata ad Ardesio, in Val Seriana, dove il cedimento di una condotta di adduzione dell’impianto idroelettrico di Ludrigno ha messo a gravissimo rischio la sicurezza degli abitati sottostanti, costituisce un avvertimento da non sottovalutare per quanto riguarda il sistema di produzione idroelettrica delle Alpi lombarde: “Il grande idroelettrico è una risorsa energetica rinnovabile che ha fatto la fortuna del sistema industriale lombardo oltre che dei gestori elettrici – dichiara Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia – e noi vogliamo che continui a rappresentare un patrimonio strategico anche in vista della decarbonizzazione del sistema energetico. Ma proprio per questo occorre che vengano fatti grandi investimenti, prioritariamente per la sicurezza delle ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 aprile 2023) “Il disastro e la tragedia sfiorata ad, in Val Seriana, dove ildi una condotta di adduzione dell’impianto idroelettrico di Ludrigno ha messo a gravissimo rischio la sicurezza degli abitati sottostanti, costituisce un avvertimento da nonper quanto riguarda il sistema di produzione idroelettrica delle Alpi lombarde: “Il grande idroelettrico è una risorsa energetica rinnovabile che ha fatto la fortuna del sistema industriale lombardo oltre che dei gestori elettrici – dichiara Damiano Di Simine, responsabile scientifico diLombardia – e noi vogliamo che continui a rappresentare un patrimonio strategico anche in vista della decarbonizzazione del sistema energetico. Ma proprio per questo occorre che vengano fatti grandi investimenti, prioritariamente per la sicurezza delle ...

