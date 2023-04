Fotovoltaico | crescita boom nel 2022 | quali prospettive future?

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 6 aprile 2023) “In Italia ma non solo, è apparsa come evidente la necessità di investire nel settore delle rinnovabili per svincolarsi dal mercato dei combustibili fossili e dalla dipendenza da altri Paesi per l’approvvigionamento energetico”. Così Marco Merlo Campioni, CEO di save NRG che in una lunga analisi spiega come “le problematiche connesse alla dipendenza energetica del nostro Paese e dell’intera Europa, unite alle tematiche ambientali, hanno dimostrato quanto sia necessario intervenire, tempestivamente, per garantire l’indipendenza energetica. Solo così potremo assicurare la stabilità sociale ed economica”.nelLa sostenibilità ambientale – si legge – è diventata una necessità economica: un passaggio che ha determinato un’accelerazione del sistema di investimenti in favore, soprattutto, ...