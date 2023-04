"TUTTI SBAGLIAMO" 06 aprile 2023 18:39Francesco lava i piedi a giovani detenuti a Roma - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo -...commentaFrancesco lava i piedi a giovani detenuti a Roma - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisciFrancesco lava i piedi a giovani detenuti a Roma - - > leggi ...leggi anche Da Domenica delle Palme a riti Settimana santa, tour de force per@Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Cronacacelebra messa della Domenica delle Palme, ...

Fotogallery - Papa Francesco lava i piedi a giovani detenuti a Roma TGCOM

«Ci avviamo verso un'esperienza di consolidamento di quanto fatto in questi cinque anni. Questa mattina sono entrato in sala consiliare un'ora e mezza prima per controllare che ...Bergamo. Festeggerà il suo 91° compleanno tra poche settimane il signore bergamasco sottoposto ad un intervento di gastrectomia parziale con il robot all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per il ...