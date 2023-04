FOTO/ La solidarietà della Fiom: raccolta alimenti per gli ospiti della Mensa dei Poveri (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Le delegate ed i delegati della Fiom Cgil Avellino, hanno fatto visita a Don Vitaliano della Sala, presso la Mensa dei Poveri di Avellino, dove il Parroco di Capocastello svolge il ruolo di Vice direttore. Per l’occasioneè stata effettuata una piccola donazione di alimenti per sostenere la nobile attività che i volontari portano avanti. “Soprattutto– commenta Giuseppe Morsa –è stata l’occasione per puntare i riflettori sulla condizione che molti nostri conterranei vivono, troppo spesso tra l’indifferenza generale. Tuttavia il nostro obiettivo è quello di costruire un modello sociale economico che superi quello attuale che sta generando tanto povertà e disuguaglianza. Lo facciamo tutti i giorni sui luoghi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Le delegate ed i delegatiCgil Avellino, hanno fatto visita a Don VitalianoSala, presso ladeidi Avellino, dove il Parroco di Capocastello svolge il ruolo di Vice direttore. Per l’occasioneè stata effettuata una piccola donazione diper sostenere la nobile attività che i volontari portano avanti. “Soprattutto– commenta Giuseppe Morsa –è stata l’occasione per puntare i riflettori sulla condizione che molti nostri conterranei vivono, troppo spesso tra l’indifferenza generale. Tuttavia il nostro obiettivo è quello di costruire un modello sociale economico che superi quello attuale che sta generando tanto povertà e disuguaglianza. Lo facciamo tutti i giorni sui luoghi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraan1897 : Fate vedere tutti gli episodi, tutti, non solo quelli che vi piacciono, proponete tutti i filmati, audio e foto per… - Tizzrosedrinker : @realvarriale @ZZiliani Un personaggio che rovina la riputazione di padri di famiglia da anni, comparadoli a dittat… - casertafocus : CANCELLO ED ARNONE - Affido familiare, successo per l’incontro in Comune. L’assessore Viola: un grande strumento di… - StefanoMorand13 : @DomaniGiornale @emanuelefelice2 Solidarietà al povero Scarabeo stercorario a cui hanno rubato la palla di cacca per scattare questa foto. - PStopardi : @TheFra23 Grandi! Per solidarietà vi mando una mia foto: -

Terremoto, Mattarella "Memoria impegno per completare ricostruzione" L'immediato sentimento di solidarietà, che appartiene al nostro essere italiani, ha aiutato ... - foto ufficio stampa Quirinale - Elia ha trovato il sorriso durante una passeggiata fra le "gole" del Furlo ... iscritti al Cai di Città di Castello: "abbiamo postato sul profilo instagram la foto di Elia ... rappresentata da Renato Pescari , si è attivato un vero e proprio legame di solidarietà all'insegna ... Paola Belloni, la compagna di Schlein fa la lagna: solidarietà a Diva e Donna Paola Belloni e il caso delle foto su Diva e Donna Doveva accadere. Sembrava strano che non accadesse ed infatti è accaduto. Paola Belloni la fidanzat della Schlein, è zompata fuori a lamentarsi perché 'Diva e Donna' (edito da ... L'immediato sentimento di, che appartiene al nostro essere italiani, ha aiutato ... -ufficio stampa Quirinale -... iscritti al Cai di Città di Castello: "abbiamo postato sul profilo instagram ladi Elia ... rappresentata da Renato Pescari , si è attivato un vero e proprio legame diall'insegna ...Paola Belloni e il caso dellesu Diva e Donna Doveva accadere. Sembrava strano che non accadesse ed infatti è accaduto. Paola Belloni la fidanzat della Schlein, è zompata fuori a lamentarsi perché 'Diva e Donna' (edito da ... Solidarietà: Fondazione Opera Don Bosco, dal 12 aprile a Mezzago ... Servizio Informazione Religiosa