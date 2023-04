FOTO – Calabria contro il razzismo: «Serie A, bisogna agire» (Di giovedì 6 aprile 2023) Davide Calabria, capitano del Milan, ha pubblicato un messaggio social contro il razzismo a seguito degli insulti a Romelu Lukaku allo Stadium. FOTO – Questo il messaggio e la fascia con la scritta ‘Keep racism out‘ pubblicati dal capitano del Milan, Davide Calabria, all’interno di una storia nel proprio profilo Instagram a seguito degli insulti razzisti contro Romelu Lukaku allo Stadium. “Ognuno di noi è responsabile di quanto succede. Non possiamo più voltare lo sguardo davanti agli episodi di razzismo. Serie A, bisogna agire“. Davide Calabria – InstagramFonte: Instagram Davide Calabria Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) Davide, capitano del Milan, ha pubblicato un messaggio socialila seguito degli insulti a Romelu Lukaku allo Stadium.– Questo il messaggio e la fascia con la scritta ‘Keep racism out‘ pubblicati dal capitano del Milan, Davide, all’interno di una storia nel proprio profilo Instagram a seguito degli insulti razzistiRomelu Lukaku allo Stadium. “Ognuno di noi è responsabile di quanto succede. Non possiamo più voltare lo sguardo davanti agli episodi diA,“. Davide– InstagramFonte: Instagram DavideInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : FOTO - Calabria contro il razzismo: «Serie A, bisogna agire» - - miao_catwoman : 'Ndrangheta stragista, giovani in piazza a Reggio Calabria: «Abbiamo il diritto di conoscere la verità» - RadioKiboy93 : TG KIBOY93: #ReggioCalabria, sui muri dell’ex Orchidea appare 'Eterno Eden' – FOTO (fonte CityNow) - allocopicas : @deluxe78 @DrTuitter Quello in foto che fa il gestaccio è Calabria e... Si, doveva essere ammonito. - AngelaGianoli : RT @gennaronapoli19: Dicica marzo è pazzo, ma aprile un fissija di nenti. Foto di ieri in Sila, Calabria. Buongiorno ?? -