Forse sbranato da un orso | 26enne trovato morto in un bosco in Trentino

(Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - Non è esclusa l'aggressione mortale da parte di untra le ipotesi del decesso del runnerquesta notte tra i boschi di Caldes in Val di Sole in. La vittima è Andrea Papi di 26 anni. Già dalle prime ore di questa mattina tra le ipotesi c'era l'aggressione da parte di un animale selvatico. La zona dove il corpo di Papi è statoè frequentata da plantigradi. Sul corpo di Papi sono state trovate ferite e gli stessi investigatori giunti sul posto, compreso il governatoreMaurizio Fugatti, sostengono che l'uomo sia stato aggredito da un animale selvatico. Non è stata esclusa l'ipotesi dell'considerando che in quella zona in passato sono già stati avvistati plantigradi. Solo un mese fa nella vicina Val di Rabbi un uomo ...

AGI - Non è esclusa l' aggressione mortale da parte di un orso tra le ipotesi del decesso del runner trovato morto questa notte tra i boschi di Caldes in Val di Sole in Trentino. La vittima è Andrea

