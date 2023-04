Formia | in arrivo 7 milioni di euro per il “Pollione”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 6 aprile 2023)– Un risultato importantissimo che apre prospettive lungimiranti sul presente e sul futuro dell’istituto comprensivo “Vitruvio”. Il Comune diha ricevuto proprio in queste ultime ore la concessione del finanziamento di 7e 220.000, nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione dei fondi relativi al Pnrr. “E’ una notizia che aspettavamo da tempo e che ci rende estremamente orgogliosi – sottolinea con legittima soddisfazione il sindaco Gianluca Taddeo – La scuola e i giovani rappresentano da sempre una nostra priorità. Si tratta di un’opportunità unica a beneficio dell’intero territorio, per fornire ai nostri giovani una struttura moderna, funzionale, all’avanguardia e al passo con i tempi. Un restyling che verrà garantito ad una delle realtà ...