(Di giovedì 6 aprile 2023)– “Ilprincipe” è undide, il più noto della sua produzione letteraria, pubblicato il 6 aprile 1943 a New York da Reynal & Hitchcock nella traduzione inglese (l’originale è in francese). Proprio in occasione di questo anniversario che ricade esattamente oggi, l’associazione “Un mondo di piccole cose” con L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Formia / “Il piccolo principe”compie ottant’anni: spunta l’angolo dedicato al racconto di Antoine de Saint-Exupéry - FinVomero : @mbx1900 Mia moglie deve fare un piccolo intervento al naso ad aprile. Sarà in day hospital a Formia. Se le facesse… -

Prima di Pasqua ci saranno altre tappe a, Cassino, Rieti e Latina. Questa mattina il ... Abbiamo voluto dare anche noi uncontributo, come Consorzio Industriale del Lazio, riprendendo un ...I carabinieri della Compagnia disi sono recati nella casa romana dei familiari, dove si ... visto che un paio di giorni li ha trascorsi in una clinica campana per unintervento ...... proposta dalla Compagnia teatrale Costellazione di(LT) nella forma di teatro fisico, ... Rapolano: Ottaviachiude la stagione teatrale con "Cosa Nostra spiegata ai bambini" "Cosa Nostra ...

Formia: gli appuntamenti per i più piccoli » Tuttogolfo Tutto Golfo

FORMIA – Tutto pronto a Formia per la II tappa della Coppa Italia, la regata nazionale organizzata dal Circolo Nautico Caposele (il più antico della provincia di Latina), patrocinata dal Comune di Fo ...FORMIA – Prosegue la programmazione di eventi della biblioteca per bambini “La Casa dei libri”. Domani 5 aprile alle ore 17;00 l’appuntamento è nella sede di via Cassio con la presentazione del libro ...