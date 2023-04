Formazione docente tutor e orientatore 2023: come fare domanda e dove (Di giovedì 6 aprile 2023) Al via le domande a partire dal prossimo 17 aprile 2023 per la Formazione del docente tutor e orientatore. La comunicazione ufficiale è avvenuta attraverso il decreto firmato dal titolare del ministero dell’Istruzione e del merito (Mim), il ministro Giuseppe Valditara. Concorso docenti religione cattolica: bandi 2023/2024 e come fare fare domanda docente tutor e orientatore: al via le domande dal 17 aprile 2023 Nel dettaglio, parliamo del decreto n. 63 del 5 aprile 2023 per la ripartizione delle risorse, 150 milioni di euro, che saranno destinati alle scuole le quali, su tutto i territorio italiano, si doteranno di 40mila docenti tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Al via le domande a partire dal prossimo 17 aprileper ladel. La comunicazione ufficiale è avvenuta attraverso il decreto firmato dal titolare del ministero dell’Istruzione e del merito (Mim), il ministro Giuseppe Valditara. Concorso docenti religione cattolica: bandi/2024 e: al via le domande dal 17 aprileNel dettaglio, parliamo del decreto n. 63 del 5 aprileper la ripartizione delle risorse, 150 milioni di euro, che saranno destinati alle scuole le quali, su tutto i territorio italiano, si doteranno di 40mila docenti tra ...

