Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Def: fonti Mef, crescita tendenziale Pil 2023 +0,9% - Stradiottomarco : RT @sosesocial: ??SOSExPress è online: la nostra #rassegnastampa settimanale di #ecnomia #fisco #innovazione?Le fonti @lavoceinfo @EPOorg @b… - elicorrado : RT @sosesocial: ??SOSExPress è online: la nostra #rassegnastampa settimanale di #ecnomia #fisco #innovazione?Le fonti @lavoceinfo @EPOorg @b… - startzai : RT @sosesocial: ??SOSExPress è online: la nostra #rassegnastampa settimanale di #ecnomia #fisco #innovazione?Le fonti @lavoceinfo @EPOorg @b… - sosesocial : ??SOSExPress è online: la nostra #rassegnastampa settimanale di #ecnomia #fisco #innovazione?Le fonti @lavoceinfo… -

Il Pil tendenziale si attesterà nel Def allo 0,9% e l'asticella del deficit, sempre a livello tendenziale, sarà invece al 4,35%. E' quanto si apprende dadel ministero dell'Economia, che sottolineano come il lavoro vada avanti a via XX settembre in base all'approccio "prudente" già dimostrato dal ministro Giancarlo Giorgetti in occasione della ......vicine al dossier. Il Governo è al lavoro sul dossier , che vede il rinnovo dei vertici di aziende come Leonardo, Poste Italiane, Terna, Enel ed Eni. Le liste dovranno essere presentate dal...Operativa dal 3 aprile la nuova struttura organizzativa del Gse. Dal modello dipartimentale, la controllatapassa a un assetto con dieci direzioni, organizzato come segue: DirezioneRinnovabili, affidata a Luca Barberis Direzione Efficienza energetica a Gennaro Niglio Direzione Legale, regolatorio ...

Fonti Mef, nel Def il Pil tendenziale a +0,9%, deficit al 4,3% Agenzia ANSA

E' quanto si apprende da fonti del ministero dell'Economia, che sottolineano come il lavoro vada avanti a via XX settembre in base all'approccio "prudente" già dimostrato dal ministro Giancarlo ...Roma, 6 apr. E’ quanto si apprende da fonti del ministero dell’Economia, al lavoro sul Documento di economia e finanza (LaPresse) – La crescita tendenziale del Pil prevista per il 2023 sarà… Leggi ...