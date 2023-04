Fondo pubblico efficientamento energetico: corsa per salvarsi dalla Case Green (Di giovedì 6 aprile 2023) Arrivano nuovi aiuti regionali per l’efficientamento energetico. Se per i residenti della Lombardia si aprono nuove strade per la casa. In questo periodo è estremamente centrale il tema dell’efficientamento energetico delle abitazioni. Le politiche italiane ed europee insieme alla situazione internazionale richiedono una transizione ecologica rapida. La Regione Lombardia mette a disposizione nuove agevolazioni per i cittadini. Fondo pubblico efficientamento energetico – ANSA – ilovetrading.itLa notizia della diatriba tra Roma e Bruxelles in merito alla Direttiva Case Green della Commissione Europea ha fatto rizzare i capelli a molti in Italia. La prospettiva che il 30% del nostro patrimonio immobiliare debba essere ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 6 aprile 2023) Arrivano nuovi aiuti regionali per l’. Se per i residenti della Lombardia si aprono nuove strade per la casa. In questo periodo è estremamente centrale il tema dell’delle abitazioni. Le politiche italiane ed europee insieme alla situazione internazionale richiedono una transizione ecologica rapida. La Regione Lombardia mette a disposizione nuove agevolazioni per i cittadini.– ANSA – ilovetrading.itLa notizia della diatriba tra Roma e Bruxelles in merito alla Direttivadella Commissione Europea ha fatto rizzare i capelli a molti in Italia. La prospettiva che il 30% del nostro patrimonio immobiliare debba essere ...

