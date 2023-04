Fondi pubblici sottratti, truffa da oltre un milione: sequestro per un’azienda sannita (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi sarebbe appropriato di quasi 1,3 milioni di euro di Fondi pubblici versati alla sua società dall’Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), raggirando il fratello-socio e trasferendo i soldi ai figli, che a loro volta hanno investito in una società immobiliare. E’ l’accusa contestata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ad un imprenditore di 67 anni, ai tre figli di 32, 33 e 38 anni, e a due commercialisti, che rispondono vario titolo di appropriazione indebita e riciclaggio. Agli indagati la Guardia di Finanza di Benevento – l’azienda del 67enne è in territorio sannita – ha sequestrato i conti per l’importo totale pari alla somma di cui si sarebbero appropriati. Dalle indagini dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento, è emerso che il 67enne imprenditore ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi sarebbe appropriato di quasi 1,3 milioni di euro diversati alla sua società dall’Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), raggirando il fratello-socio e trasferendo i soldi ai figli, che a loro volta hanno investito in una società immobiliare. E’ l’accusa contestata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ad un imprenditore di 67 anni, ai tre figli di 32, 33 e 38 anni, e a due commercialisti, che rispondono vario titolo di appropriazione indebita e riciclaggio. Agli indagati la Guardia di Finanza di Benevento – l’azienda del 67enne è in territorio– ha sequestrato i conti per l’importo totale pari alla somma di cui si sarebbero appropriati. Dalle indagini dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento, è emerso che il 67enne imprenditore ...

