Fondi / "Il Guerriero" : prima proiezione del nuovo cortometraggio dei fratelli Latilla (Di giovedì 6 aprile 2023) Fondi – Grande attesa per la presentazione del nuovo cortometraggio di Francesco e Gianmarco Latilla dal titolo "Il Guerriero". Il lavoro è stato commissionato dal Comune di Fondi per partecipare all'Aces International Video Awards 2022 e prodotto da La Cinearte Produzioni. L'evento si terrà sabato 22 aprile con una doppia proiezione (primo turno ore 19:00 – secondo turno

