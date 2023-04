Follia nel carcere di Terni, detenuto minaccia di morte medico e poi si ficca un chiodo in testa. Sappe: “Allarme sicurezza” (Di giovedì 6 aprile 2023) Ennesimo resoconto di una giornata di Follia nel carcere di Sabbione a Terni. La denuncia arriva dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe che torna a chiedere, al Ministero della Giustizia e DAP, “interventi urgenti prima che sia troppo tardi”. I fatti come spiega il segretario nazionale per l’Umbria Fabrizio Bonino sono avvenuti ieri all’interno della locale infermeria dell’istituto di Sabbione. Nella tarda mattinata, lo stesso detenuto di origine rumena che il giorno prima aveva aggredito il medico di guardia, è stato chiamato in infermeria per effettuare una visita da lui richiesta per una presunta lesione al sopracciglio e un dente spezzato. Giunto in infermeria, niente di tutto questo è stato riscontrato dalla dottoressa che lo stava visitando. Il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 aprile 2023) Ennesimo resoconto di una giornata dineldi Sabbione a. La denuncia arriva dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziariache torna a chiedere, al Ministero della Giustizia e DAP, “interventi urgenti prima che sia troppo tardi”. I fatti come spiega il segretario nazionale per l’Umbria Fabrizio Bonino sono avvenuti ieri all’interno della locale infermeria dell’istituto di Sabbione. Nella tarda mattinata, lo stessodi origine rumena che il giorno prima aveva aggredito ildi guardia, è stato chiamato in infermeria per effettuare una visita da lui richiesta per una presunta lesione al sopracciglio e un dente spezzato. Giunto in infermeria, niente di tutto questo è stato riscontrato dalla dottoressa che lo stava visitando. Il ...

