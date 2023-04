Fmi, crescita mondiale debole, sotto il 3% nel 2023 (Di giovedì 6 aprile 2023) L'economia mondiale crescerà meno del 3% nel 2023: la "crescita resta debole rispetto agli standard storici". Lo afferma il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva, sottolineando che l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) L'economiacrescerà meno del 3% nel: la "restarispetto agli standard storici". Lo afferma il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva,lineando che l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Micheladidome10 : RT @AmbCina: Nel 2023 la crescita del PIL reale in Asia è stimata al 4,5%, un aumento rispetto al 4,2% del 2022, secondo un rapporto pubbli… - Agios_00 : RT @mursili13: @MarcoFattorini E come mai il fmi prevede una crescita del PIL in Russia? Mentre la GB è già in recessione e l'EU non è mess… - Imperator_98 : RT @AmbCina: Nel 2023 la crescita del PIL reale in Asia è stimata al 4,5%, un aumento rispetto al 4,2% del 2022, secondo un rapporto pubbli… - vluccio : RT @AmbCina: Nel 2023 la crescita del PIL reale in Asia è stimata al 4,5%, un aumento rispetto al 4,2% del 2022, secondo un rapporto pubbli… - busettodavide : RT @AmbCina: Nel 2023 la crescita del PIL reale in Asia è stimata al 4,5%, un aumento rispetto al 4,2% del 2022, secondo un rapporto pubbli… -