Flash mob degli operatori del Cardarelli | “Nessun taglio sulla pelle di ammalati e lavoratori”

"Nessun taglio sulla pelle degli ammalati e dei lavoratori", "dignità per gli ammalati": sono questi alcuni degli slogan esposti stamane dagli operatori sanitari in protesta al Cardarelli. Turni di lavoro massacranti, problemi al pronto soccorso, mancata stabilizzazione dei precari, rapporti complessi tra dirigenza e sindacati: sono questi i motivi per cui sono scesi in strada.

