Fiumicino, “Pasqua di solidarietà”: donate 200 uova alle famiglie assistite dalle Caritas Parrocchiali (Di giovedì 6 aprile 2023) Fiumicino – “Una Pasqua all’insegna della dolcezza e solidarietà“. Lo dichiarano l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli e il presidente dell’omonima commissione Fabio Zorzi che giorni fa, in collaborazione con la Caritas della Diocesi Porto Santa Rufina, avevano lanciato una raccolta di dolci Pasquali da destinare alle famiglie assistite dalle Caritas Parrocchiali del territorio. “Come amministrazione cerchiamo sempre di farci promotori di queste iniziative, per permettere a tutti di godere di un momento di festa e di gioia, soprattutto per i bambini. Abbiamo ricevuto tantissime uova di Pasqua: 100 donate dalla ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 aprile 2023)– “Unaall’insegna della dolcezza e“. Lo dichiarano l’assessoraAttività Produttive Erica Antonelli e il presidente dell’omonima commissione Fabio Zorzi che giorni fa, in collaborazione con ladella Diocesi Porto Santa Rufina, avevano lanciato una raccolta di dolcili da destinaredel territorio. “Come amministrazione cerchiamo sempre di farci promotori di queste iniziative, per permettere a tutti di godere di un momento di festa e di gioia, soprattutto per i bambini. Abbiamo ricevuto tantissimedi: 100dalla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giampabe : @Morenozagor Per non far torto a nessuno, trascorrerò il ponte pasquale fuori come quello natalizio. Domani, nel ta… -