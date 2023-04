Fiumicino | l’idea di Belardoni | “Uno sportello d’ascolto per chi vive situazioni di disagio”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 6 aprile 2023)– Marzia, candidata alle elezioni di2023 del 14 e 15 maggio 2023, con la lista civica Crescere Insieme per Baccini Sindaco, intende sviluppare il punto del programma inerente la cura ed il supporto psicologico dei cittadini, creando un vero e propriodi ascolto e servizio alla persona. “Si tratterebbe di un servizio di consulenza aperto a tutti coloro che vivono un momento di difficoltà personale, familiare e sociale – ha spiegato-. Uno spazio in cui poter usufruire di un supporto qualificato per affrontaredi, una prima forma di aiuto al cittadino. Il servizio alla persona si baserà su una rete di professionisti qualificati, tra cui psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari, avvocati e ...