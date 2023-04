Fissatore trucco spray | come funziona e perché usarlo

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 6 aprile 2023) Avete mai sentito parlare di? Che cos’è, a cosa serve epotrebbe essere l’alleato perfetto per affrontare la stagione più calda dell’anno? Eccosi usa. Interessati ad un make-up duraturo? Non bisogna puntare soltanto su prodotti waterproof, soprattutto in vista della bella stagione dov’è facile che, causa sudore, gli sforzi beauty diventino vani. Per ovviare al problema esiste una soluzione piuttosto gettonata, anche tra le celebrità costrette ad affrontare minuti interminabili di red carpet, proiezioni e cerimonie in quel di Hollywood. Avete mai sentito parlare del? Di cosa si tratta, a cosa serve e – soprattutto –si usa? Crediti: Pixi/Instagram – VelvetMagIl fissante ...