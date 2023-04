Firenze | due bimbi di sei anni scappano da scuola e prendono l’autobus | “Volevamo andare a Roma”

(Di giovedì 6 aprile 2023) “Ci hanno detto che cercavano la stazione, uno di loro ci ha detto che volevano”. Due bambini di seisono scappati da unaelementare di Grassina, alle porte di, e sono riusciti ad arrivare in autobus in città, percorrendo quasi nove chilometri senza attirare l’attenzione. Ad accorgersi di loro sono state le assessore fiorentine, Sara Funaro e Benedetta Albanese, che li hanno visti mentre si dirigevano a Palazzo Vecchio. L’intenzione era quella di arrivare fino a, dove uno dei due era già stato in gita. “Io e l’assessore Funaro stavamo rientrando a Palazzo Vecchio dal nostro ufficio che è in piazza di parte Guelfa”, ha raccontato Albanese, assessora alla sicurezza. “Lì abbiamo notato i due bambini, abbiamo aspettato un attimo, ...

