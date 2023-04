Fiorentina-Genoa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Coppa Italia Primavera 2022/2023 (Di giovedì 6 aprile 2023) Fiorentina-Genoa sarà visibile in diretta tv e streaming: ecco di seguito le informazioni su canale e orario del match valido per la semifinale di Coppa Italia Primavera 2022/2023. Allo Stadio Comunale Torrini i viola sfidano i pari età U19 dei rossoblù, ed in palio c’è il passaggio in finale della competizione parallela per le formazioni giovanili. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 17:00 di giovedì 6 aprile. diretta tv e streaming in chiaro su SportItalia. SEGUI LA diretta SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023)sarà visibile intv e: ecco di seguito le informazioni sudel match valido per ladi. Allo Stadio Comunale Torrini i viola sfidano i pari età U19 dei rossoblù, ed in palio c’è il passaggio in finale della competizione parallela per le formazioni giovanili. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 17:00 di giovedì 6 aprile.tv ein chiaro su Sport. SEGUI LASportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iosonocance : @Gianluca24070 Al pub dietro di me veniva trasmessa il Barcellona e le facce dei tifosi erano le stesse mie dopo il… - GalaFan0427 : cremonese fiorentina 1x perugia reggina x2 utd brentford x2 west ham newcastle x2 + goal fiorentina genoa(coppa pri… - Fiorentinanews : C'è solo il #Genoa tra la #Fiorentina e la quinta finale consecutiva in Coppa Italia: l'altra finalista intanto c'è… - canteraviolacom : Under 17, #Fiorentina-Genoa: urlo viola al 93', ancora in vetta! - EmeraldPosh : @willpufc Genoa, Fiorentina, Sao Paolo, Celta Vigo, Independiente… -